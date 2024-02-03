Японский боксер умер после полученных на ринге травм

23-летний японский боксер боролся за жизнь больше месяца, но все же скончался. 26 декабря в Токио прошел большой вечер бокса, в соглавном событии которого встретились бойцы наилегчайшего веса Сеия Цуцуми и Казуки Анагучи.
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