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Японский боксер умер после полученных на ринге травм

Японский боксер умер после полученных на ринге травм

23-летний японский боксер боролся за жизнь больше месяца, но все же скончался. 26 декабря в Токио прошел большой вечер бокса, в соглавном событии которого встретились бойцы наилегчайшего веса Сеия Цуцуми и Казуки Анагучи.

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