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В Зеленограде прошла встреча подростков с серебряным призером Олимпийских игр по баскетболу Евгенией Фролкиной

В Зеленограде прошла встреча подростков с серебряным призером Олимпийских игр по баскетболу Евгенией Фролкиной

17 августа в Зеленограде в рамках программы «Вектор на будущее» состоялась встреча подростков с форвардом клуба МБА-МГУСиТ, серебряным призером Олимпийских игр по баскетболу Евгенией Фролкиной.

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