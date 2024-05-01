Ubisoft подтвердила дату выхода Assassin's Creed Mirage на iPhone 15 Pro и открыла предзаказы, но не в РоссииИздатель и разработчик Ubisoft раскрыл дату выхода на iPhone 15 Pro своего приключенческого боевика с открытым миром Assassin’s Creed Mirage, а портал IGN поделился информацией о ценовой политике в отношении порта.