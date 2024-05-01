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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ubisoft подтвердила дату выхода Assassin's Creed Mirage на iPhone 15 Pro и открыла предзаказы, но...

Ubisoft подтвердила дату выхода Assassin's Creed Mirage на iPhone 15 Pro и открыла предзаказы, но...

Ubisoft подтвердила дату выхода Assassin's Creed Mirage на iPhone 15 Pro и открыла предзаказы, но не в РоссииИздатель и разработчик Ubisoft раскрыл дату выхода на iPhone 15 Pro своего приключенческого боевика с открытым миром Assassin’s Creed Mirage, а портал IGN поделился информацией о ценовой политике в отношении порта.

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