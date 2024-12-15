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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чок о произвольном танце: «Не было никаких сомнений по поводу костюмов. Этот стиль в музыке словно не оставляет выбора: Нью-Йорк 20-х и точка»

Об этом она рассказала в интервью Спортс’‘.  «Я обожаю это время! Я черпаю вдохновение в архитектуре и дизайне того времени – в них столько стиля и очарования.

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