Действия Европы на Украине могут стать концом НАТО — Politico

Действия Европы на Украине могут стать концом НАТО, об этом пишет издание Politico. Послевоенные европейские «миротворческие силы» на Украине без участия США могут привести к фактическому распаду НАТО, считает высокопоставленный немецкий экс-дипломат Вольфганг Ишингер.