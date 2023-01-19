Военное обозрение

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Европарламент проголосовал за включение КСИР Ирана в список террористических организаций

Европарламент проголосовал за включение КСИР Ирана в список террористических организаций

Вчера Европейский парламент большинством голосов поддержал поправку, предполагающую включение Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) в перечень террористических группировок.

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