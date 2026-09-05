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ФедералПресс

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Фицо предупредил о риске мирового конфликта из-за упрямства Запада

Фицо предупредил о риске мирового конфликта из-за упрямства Запада

БРАТИСЛАВА, 5 сентября, ФедералПресс. Западные покровители Киева не хотят видеть, что их план по ослаблению России провалился, и продолжают подталкивать мир к пропасти.

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