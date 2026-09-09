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За рулем

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Geely в сентябре обновила российский прайс на четыре своих популярных кроссовера

Geely в сентябре обновила российский прайс на четыре своих популярных кроссовера

В сентябре Geely вновь скорректировала российский прайс.  Подорожание затронуло четыре кроссовера: Okavango, Cityray, гибридный EX5 EM-R и Coolray.

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