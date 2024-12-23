❗️9,3 млн пассажиров перевезли поезда по Крыму с начала года «С начала 2024 года в Крыму курсируют 94 пригородных поездов по 15 маршрутам.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️9,3 млн пассажиров перевезли поезда по Крыму с начала года «С начала 2024 года в Крыму курсируют 94 пригородных поездов по 15 маршрутам.