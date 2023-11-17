Почему многодетные никогда не окупят себя, так что давать им деньги и квартиры не надо

Людмила Петрухина

Я согласна с автором. Знаю много многодетных семей у нас в городе. Многие семьи рожают только из- за пособий. Мамашки даже трудовой книжки не имеют, ни дня не работали только плодятся как кролики. И все требуют и требуют льгот, помощи, пособий от государства. Им все должны. И очень мало многодетных семей- трое деток, где оба родителя работают, причем именно эти семьи ни копейки от государства не получают. Потому что их достаток больше прожиточного минимума. Именно эти родители добросовестно платят налоги, содержат своих детей, а налогами помогают содержать детей тех, кто плодится ради пособий и льгот.