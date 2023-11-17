ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Почему многодетные никогда не окупят себя, так что давать им деньги и квартиры не надо

Почему многодетные никогда не окупят себя, так что давать им деньги и квартиры не надо

Анастасия Миронова Посыпались из рога изобилия новые обещания и посулы многодетным. Так, Валентина Матвиенко раздухарилась до того, что призвала освободить многодетных от НДФЛ и давать за третьего ребенка квартиру.

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Комментарии
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Владимир Соколов
правильно мыслишь!! зачем конкуренты твоим детям?))😂
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12 час.
Владимир Соколов
дамочка захотела жить в пещере наложницей у мигранта)) поэтому ее так и плющит.
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12 час.
Людмила Петрухина
Я согласна с автором. Знаю много многодетных семей у нас в городе. Многие семьи рожают только из- за пособий. Мамашки даже трудовой книжки не имеют, ни дня не работали только плодятся как кролики. И все требуют и требуют льгот, помощи, пособий от государства. Им все должны. И очень мало многодетных семей- трое деток, где оба родителя работают, причем именно  эти семьи ни копейки от государства не получают. Потому что их достаток больше прожиточного минимума. Именно эти родители добросовестно платят налоги, содержат своих детей, а налогами помогают содержать детей тех, кто плодится ради пособий и льгот.
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26 мин.

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