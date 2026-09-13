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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Помощник Семака Оливейра о Мостовом: «Вместе решили, что в «Локомотиве» у Андрея может быть больше игрового времени. Благодарны ему за время, проведенное вместе – удачи ему, но не в играх против «Зенита»

Тренер «Зенита» Виллиам Оливейра прокомментировал уход Андрея Мостового в « Локомотив ». Вингер перешел в московский клуб на правах аренды до конца сезона.

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