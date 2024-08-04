Киргизы ущемились из-за законов РФ по борьбе с нелегалами

# Чернильница Друзья, как бы то ни было, но в последнее время становятся заметны перемены в миграционном законодательстве и пусть не так быстро и не так жёстко, как хотелось бы, но работа в этом направлении ведётся! Одной из последних приятных новостей стало анонсирование законопроекта разработанного непосредственно в недрах МВД: Обязательная дактилоскопическая регистрация и фотографирование всех иностранных граждан при въезде в Российскую Федерацию.