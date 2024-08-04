Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 871 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина
    Халявщики! Наглые до безобразия! Вот недавно одна чиновница- киргизка вещала, что Россия должна налоги, которые платя...Киргизы ущемились...
  • Vladimir Soukhatchev
    Это что за извращенная «логика» об этнических диаспорах/ОПГ которые «нельзя запретить» потому, что их нет в Законах??..."Представитель ди...
  • Чужестранка
    Люди попадают в тюрьму разными путями. Одни из-за дурости и глупости: все пошли и я пошёл. Другие из-за характера: си..."У зэков — инстин...

Киргизы ущемились из-за законов РФ по борьбе с нелегалами

Киргизы ущемились из-за законов РФ по борьбе с нелегалами

# Чернильница   Друзья, как бы то ни было, но в последнее время становятся заметны перемены в миграционном законодательстве и пусть не так быстро и не так жёстко, как хотелось бы, но работа в этом направлении ведётся! Одной из последних приятных новостей стало анонсирование законопроекта разработанного непосредственно в недрах МВД: Обязательная дактилоскопическая регистрация и фотографирование всех иностранных граждан при въезде в Российскую Федерацию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина глушкова
Ишакообразные особи не могут жениться на человекообразных  вида Homo Sapiens, это нужно закрепить законодательно.
Ответить
2 час.
виктор климахин
Что  на  них  богу  молится   око  за   око   как   они  Россиян   убивали    так  и  их     как   шакалов    бешенных  псов   гиен   Это    нелюди     они  не  где  не  нужны     как  ослы   с  ишаками     войны   муфтий  исламистов    и  шайтана
Ответить
2 час.
Ирина
Халявщики! Наглые до безобразия! Вот недавно одна чиновница- киргизка вещала, что Россия должна налоги, которые платят их мигранты в нашу казну, мы должны переводить им, киргизам! Да сколько может этот беспредел продолжаться, сколько можно тявкать в нашу сторону и без конца требовать, требовать, требовать?
Ответить
21 мин.

Картина дня

наверх