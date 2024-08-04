# Чернильница Друзья, как бы то ни было, но в последнее время становятся заметны перемены в миграционном законодательстве и пусть не так быстро и не так жёстко, как хотелось бы, но работа в этом направлении ведётся! Одной из последних приятных новостей стало анонсирование законопроекта разработанного непосредственно в недрах МВД: Обязательная дактилоскопическая регистрация и фотографирование всех иностранных граждан при въезде в Российскую Федерацию.
Киргизы ущемились из-за законов РФ по борьбе с нелегалами
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина глушкова
Ишакообразные особи не могут жениться на человекообразных вида Homo Sapiens, это нужно закрепить законодательно.
Ответить
2 час.
виктор климахин
Что на них богу молится око за око как они Россиян убивали так и их как шакалов бешенных псов гиен Это нелюди они не где не нужны как ослы с ишаками войны муфтий исламистов и шайтана
Ответить
2 час.
Ирина
Халявщики! Наглые до безобразия! Вот недавно одна чиновница- киргизка вещала, что Россия должна налоги, которые платят их мигранты в нашу казну, мы должны переводить им, киргизам! Да сколько может этот беспредел продолжаться, сколько можно тявкать в нашу сторону и без конца требовать, требовать, требовать?
Ответить
21 мин.
Свежие комментарии