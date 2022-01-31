Все о наших питомцах

20 429 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • jolanta poplawskaja
    Если бы на меня или на моих близких напала бы бродячая собака, то уничтожала бы бродячих псов всеми доступными способ...В Нижнем Чове наш...
  • Silver Kont
    "Зоозащитнички" херовы набивают свои карманы, спекулируя на "страданиях бедных животных", уводя деньги , выделенные н...В Нижнем Чове наш...
  • Валентина
    "Следы рядом указывали на то, что у собаки перед смертью была паника: она бегала кругами, потом падала, потом снова б...В Нижнем Чове наш...

Представитель МВД Волк: лже-медцентр в Комсомольске-на-Амуре обманул более тысячи человек

ХАБАРОВСК, 31 янв – РИА Новости. Лже-медцентр в Комсомольске-на-Амуре обманул более тысячи человек на общую сумму более чем 188 миллионов рублей, дело по 15 фигурантам передано в суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх