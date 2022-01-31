Представитель МВД Волк: лже-медцентр в Комсомольске-на-Амуре обманул более тысячи человек

ХАБАРОВСК, 31 янв – РИА Новости. Лже-медцентр в Комсомольске-на-Амуре обманул более тысячи человек на общую сумму более чем 188 миллионов рублей, дело по 15 фигурантам передано в суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.