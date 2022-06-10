Слухання спецкомітету з розслідування обставин штурму Капітолію 6 січня 2021 року, Капітолійський пагорб, 9 червня 2022 року У Палаті представників пройшли перші слухання з розслідування штурму Капітолію Слухання транслювалися у прямому ефірі провідних американських телеканалів Слухання у Конгресі у справі про напад прихильників екс-президента Дональда Трампа на Капітолій у січні 202 телевізійною трансляцією, яка […] Сообщение У Палаті представників пройшли перші слухання з розслідування штурму Капітолію появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.