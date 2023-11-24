Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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«Аэрофлот» проведет заседание совета директоров - основные события 27 ноября

В понедельник, 27 ноября, «Аэрофлот» проведет заседание совета директоров. На повестке сразу несколько вопросов, среди которых внесение изменений в договор с ООО «Библио-Глобус Туроператор» в рамках реализации долгосрочной программы перевозок.

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