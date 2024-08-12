Новые средства ПВО покажет на «Армии-2024» холдинг «Высокоточные комплексы»

Впервые публике покажут робототехнический комплекс «Шершень».фото: t.me/hpweapons--> Новые средства ПВО, роботехнические комплексы и легкобронированную технику покажет на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» холдинг «Высокоточные комплексы».
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