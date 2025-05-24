РБК: в Петербурге согласовали строительство храма памяти участников СВО

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга согласовал строительство храма Георгия Победоносца, посвященного памяти участников СВО и других защитников Отечества в Пушкинском районе города.
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