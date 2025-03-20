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Спички - не игрушка

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Договорились: Россия и США могут бомбить европейских "миротворцев" вместе

Договорились: Россия и США могут бомбить европейских "миротворцев" вместе

После разговора президентов России и США над Европой и остатками Украины разнесся протяжный звук. Сначала показалось, что это воздушная тревога (действительно, сразу после окончания звонка на окраинах Киева, в Одессе, Днепропетровске и Запорожье продолжились пламенные приветы от российских ВКС), но в итоге выяснилось, что это стон коллективной евро-Ярославны.

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