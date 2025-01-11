Пентагон: ядерный удар КНДР приведет к решительным действиям США

Любая попытка КНДР применить ядерное оружие против США и их союзников приведет к «концу режима» и решительному ответу, заявили участники четвертого заседания консультативной группы по ядерному планированию США и Республики Корея, состоявшегося 10 января в Вашингтоне.
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