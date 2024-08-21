С начала августа сотрудники УНК УМВД России по Оренбургской области провели ряд профилактических встреч с отдыхающими детских оздоровительных лагерей «Зарница», «Город детства» и «Березки» на антинаркотические темы.
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