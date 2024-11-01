Гусеничный исход: ученые нашли эффективный способ борьбы с вредителями леса

Биологи выяснили, что если одновременно заразить гусениц сибирского шелкопряда двумя разными паразитами — вирусом и микроспоридией, — это позволит эффективнее и с меньшими затратами справляться с лесными вредителями.
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