Анатолий Аксаков заверил, что новая санкционная волна не повредит РФ

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, заявил, что новый пакет санкций Евросоюза, включающий запрет на трансграничные транзакции с 32 российскими банками, не ухудшит ситуацию с платежами в России.
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