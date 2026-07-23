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Царьград

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Анатолий Аксаков заверил, что новая санкционная волна не повредит РФ

Анатолий Аксаков заверил, что новая санкционная волна не повредит РФ

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, заявил, что новый пакет санкций Евросоюза, включающий запрет на трансграничные транзакции с 32 российскими банками, не ухудшит ситуацию с платежами в России.

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