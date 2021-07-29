Эти парни нравятся все больше

Любопытно, однакоПолитикаЭти парни нравятся все больше Бондаренко Н.Н Грудинин П.Н. Новости каждый день поступают как с линии фронта. КПРФ в предвыборной гонке теряет бойцов.Вернуться к статье12220НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна ЧайкаЦирк уехал,страну про@рали и распродали да прихватизировали,а вот клоунов забыли)))Клоунада продолжается)))AIAlex ImenСнимают реальных конкурентов. Бондаренко опасен для Володина с очень состоятельной родней, если верить навальняшкам.Владислав ВладиславБондаренко конкурент ? Не смешите.Виктор Василенкосам себе лайки ставишь ? сам себя не похвалишь - никто не похвалит...Серж ПрологовХватит пиздеть, мурло совкосдрочевое!Серж ПрологовДа ладно тебе. Они всем опасны, их все боятся... Ну такая форма самоутверждения.Strannik WeidЧем он опасен? Своей пустой болтовней? Или теми крепкими парнями, что приезжали на разборки с бизнесменами в его городе?Виктор Василенкоевропейская культура так и прет ....ГусЕнаА что там с зихерами Бондаренко? А чей он сынок?ГусЕнаТы про Флорению? А разве это не культура?Серж ПрологовДа. Могу добавить: ПШЛО НАХУЙ, ДЕРЬМО СОВКОСРАНЬЕВОЕ!Игорь Тихонов"То ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет - ой - Ой ОЙЙЙ!!!" Особенно ближе к выборам. Не удивлюсь, если возле каждой урны будет висеть плакат "А ТЫ проголосовал за Едим Россию?"...Strannik WeidЕсть секретный приказ Путина: кто не проголосовал за ЕР, того прямо в кабинке шлепнуть. Инфа сто процентная.Игорь Тихонов+++++++ :) :) :)ГусЕнаЛучше написать" А ты оиказался от пенсии вовремя?"Игорь ТихоновФиг им всем... Я поставил себе цель - получать пенсию минимум до 100 лет.. :) :) :)Ночной кошмарХороший приказ...)))Ночной кошмарГусЕнаДай Бог. Искренне. Живите и радуйтесь. Деревья сажайте. Думаете, придут Другие и не начнется хаос? Первыми будут страдать старики и дети...Игорь ТихоновВот уж в этом у меня сомнения нет. И в том, что придут другие - большие сомнения. Просто нельзя допустить, чтобы одна партия (любая) имела в Думе конституционное большинство. Должна быть реальная оппозиция.Серж ПрологовДа, у меня в почтовом ящике лежала эта "совершенно секретная" Директива.;-)Strannik WeidБольшинство будет однозначно. А оппозиция нужна конструктивная, а не базлающая и критиканствующаяВЛВиталий ЛитвиновТолько при реальном большинстве одной партии в Думе и возможна работа парламента. Когда одна партия не имеет большинства в палате она вступает в коалицию. А наша оппозиция не оппозиция это Баба Яга, которая всегда против. Наша оппозиция не имеет конструктива, она либо выдвигает популистские проекты, заранее зная, что они невыполнимы, тем самым набирает очки у лохтората. Наша оппозиция работает ради собственных интересов, а интересы государства ей до лампочки, их главная задача удержаться в Думе. Чисто меркантильный интерес.Игорь ТихоновВы не внимательно прочитали.. Я написал "КОНСТИТУЦИОННОЕ большинство", а не БОЛЬШИНСТВО. В том, что одна из партий должна иметь большинство, я с Вами абсолютно согласен, потому, что иначе просто не может быть от слова "вааще"... :) :) :). И насчет нашей оппозиции я с Вами согласен!Владислав ВладиславОткровенный бредБагираГоворите Бондаренко верите? Значит вы такой же предатель. https://youtu.be/PricgeEvR5YРуслан ЯЛанская ты что профиль поменяла? Гусейна там тоже наверное шифруется? Денюшку отработать опять решили? )))ГусЕнаКонечно. Нам за каждого пиндосовского навальняга Почетную Грамоту дают.Руслан ЯПунздуй, пинзда проплаченая дальше. Меня учили девушку не оскорблять, но тут даже язык не поворачивается назвать проститутоподобное особью женского пола...Виктор Василенкокремлевские троли возбудились ...Strannik WeidДиванные эхспиртные блохи все чушь несут.ВЛВиталий ЛитвиновНу куда кремлёвским тролям, до вас ппиндосовских. Кремлёвские по убеждению. а вы за зелень.ИИринаХа ,какие могут быть убеждения у злобных путинских шавок кремлеботов ,отрабатывающих "30 сребреников "? Им заплати больше на сребреник ,они с той же злобой ,ненавистью ,быдляцким хамством ,бросятся бесноваться против Путина .ВЛВиталий ЛитвиновИрина, что ты дура. известо всему МТэшному сообществу давно, но что ты шавка подпиндосская, ты сам только что подтвердила.Руслан гогорянТакова их природа... Где ч..ен по слаще, туда и бегут)))ГусЕнаОчень занятная у нее биографиО. Я тут недавно почитала...Туповатая тетя, но, толкала ее партия настойчиво. В МГУ не поступило с трех раз ни разу. Даже с Рекомендацией от КПЫсс.ГусЕнаКарабахнашСерж ПрологовДа я давно подозревал что НИК "Ирина" и НИК "Ирина52" это одно лицо. Помню ОНО (именно НИК "Ирина") как-то негодовало здесь на МТ: "Как вы смеете со мной не соглашаться? Я - Доктор наук , а на Руси всегда с уважением относились в ОБРАЗОВАННЫМ людям!" Кстати недавно в порыве откровенности она выболтнула что живет в Луганске, правда через какое-то время поправилась: "Я - масквачька!"Strannik WeidМожете доказать? Все такие давно уже у вас. Как пример Шевченко, Свагидзе.ВЛВиталий ЛитвиновДа уж, что она недоучка видно сразу. Но наизусть выучила несколько мантр и "шпарит сукина дочь как по писаному" слегка перефразировал Гоголя.Николай ЗайчиковНу то , что вы еще больший дурак у читателей Мир тесен это сомнение даже не вызывает и вы по уму такой же как ваша подруга тут чокнутая алкашка Гусыня .Галина ПотапчикЛюбопытно однако! Все в одну кучу!!!Галина ПотапчикЗанятно «Чей Крым?!» что Бондаренко, что Грудинин не ответили!!!!Strannik WeidТак ответь они НАШ, завтра к пиндосам в посольство не пустятVORON VoronSАвтар!!!! Пошел ты со своими коммунистами НА................ Еще не нажруться никак? Твари!SamariumВы о чем ? Они не у власти и к золотому корыту не допущены...VORON VoronSДа что ты говоришь? Правда? А почему дядюшка ЗЮ ездит на МАЙБАХЕ?!!! Школьники надонатили?... И почему ОН БЕГАЕТ В АМЕРСКОЕ ПОСОЛЬСТВО перед каждыми выборами?!!! Не подскажете? НЕ коммунисты ли развалили МОЮ СТРАНУ СССР?!!!! Все! Пусть идут лесом!Strannik WeidА при чем они? Не подскажите стоимость костюмчика Зюганова? Вы же любите обсуждать вещи руководства.ГусЕнаКак не " допущены"? Зю Ельцыну не отдал власть в 90-е? А сейчас 30 лет не сидит в Госдуме?Серж ПрологовСерж ПрологовСерж ПрологовСерж ПрологовСерж ПрологовА это для сравнения с предшествующей фотой:Серж ПрологовВообще хорошо сравнить хозяина этой машины и допустим сисьгинина. (Вот можешь себе представить, что именно хозяин этой машины сдавал на "миллиард сисьгинину на судебный платеж"?):Strannik WeidДать порулить барыге, трусу и бандитствующему бизнесмену? Кстати а кто сказал, что всю жизнь проработавший пенсионер получал бы пенсию при их власти в размере министерской зарплаты. Этого не было и при Союзе.Михаил АбросимовГм.. странная статейка.. и вопрос странный в конце, типа кому вы больше верите мошеннику или аферисту?ИИринаТупоголовые враги коммунистов постоянно пытаются доказать одно ,а доказывают прямо противоположное . Так ,ради оправдания захвата ими РСФСР с целью ограбления России и российского народа ,они стараясь по максимуму оклеветать Сталина ,только раскрутили его популярность в России ,так ,перед последними "выборами Путина ", стараясь по максимуму оклеветать Грудинина ,они только раскрутили его известность в России ,и доказали ,что они признают его реальным противником Путина на пост Президента России . Так и сейчас ,устроив травлю КПРФ -они доказали ,что признают её единственной оппозиционной партией ,и реальным претендентом на победу на выборах в Госдуму .NWnovichokspb waismanСтатья - вонючее КАЛО(гавно)НАНаталья АндросоваСам ты вонючийИИринаНе понимаю я смысла создания путинской властью огромной армии злобных шавок -кремлеботов в Интернете . Неужели Путин всерьез считает ,что они могут кого-то обмануть ,что если ,например ,они побольше оклевещут КПРФ и Грудинина , обхамят , то те ,кто хотели за них голосовать ,пойдут голосовать за едроссов ?Strannik WeidДа кто на грудю клевещите? Он сам себя обгаживает каждый раз. Развёлся бы с женой ровно и красиво, отдал бы все «нажитое непосильным трудом» своим одноколхозникам, и вперед иди куда хошь. Но он жадный. Как положено барыге. Он даже не бизнесмен, а барыга.Николай ЗайчиковМожет и тебя тоже ему отдать что-то надо бы было как больному на голову .Ccurkakozelэй, афффтырь, а мине страшно, что ежели в результате "рулежки" Бондаренко, Крым окCcurkakozelэй, афффтырь, а мине страшно, что ежели в результате "рулежки" Бондаренко, Крым окCcurkakozelэй, афффтырь, а мине страшно, что ежели в результате "рулежки" Бондаренко, Крым окНаталья СериковаХочется верить Бондаренко!!!Василий ИвановичЕбанулась, дура!ГусЕнаЛучше верь Богу. Надежнее.Серж ПрологовВот видишь как: простенько, убедительно и содержательно. СО ВКУСОМ! РЕСПЕКТ!Василий ИвановичАффтор, поплачь или убейся тупой башкой об стенкуИВАН ПОМНЯЩИЙРОДСТВОЭтот говновброс рассчитан на дебилов.Леонид ПопивнякОЙ! да сколько сторонников молодого и перспективного политика Г.А. Зюганова (77 лет) в стране осталось????)))))....как всегда 10,8%.....а ему больше и не надо.....)))))Ночной кошмарСейчас в Думе коммунистов 40 человек. Думаю, осенью будет 20-30. Так что зря стараешься, аффтор. Эту мякину сам кушай.Николай ЗайчиковВо как шавки воров , жуликов и кремля тут заволновались . Наверное конец свой чуют .ГусЕнаПока мы только " чуем" как Кал Зайчыков с половой психопатией сейчас будет ругаться и оскорблять:)))Николай ЗайчиковА вот и чокнутая гусыня объявилась . Ты урода страшная и жидовский жидкий понос , что спермы сегодня переела что ли . С тобой жидовкой сраной и пустой не только ругаться но с тобой на одном гектаре и срать садится нельзя уж очень ты жидовский понос вонючаяГусЕнаЯ же говорила:))Николай Зайчиковгусыня жидовская страшная рожа и чокнутая алкоголичка , пить надо меньше водяры и спермы тогда ты поверь будешь меньше вонять .ГусЕнаИ будет продолжать....:)))ГусЕнаВторичное слабоумие Кал Зайчыкова очень опасно для социумаСерж ПрологовЗабавно. И ЭТО (я имею ввиду политические силы представляемые твоим оппонентом) смеет негодовать когда его называют нацистом и гитлеровцем?Николай ЗайчиковТы страшное жидовское существо , алкоголичка , соска , вафлерша и слабоумная . С оскорблениями и хамством , ты жидовский понос и заметь очень вонючий , ты первая , соска и вафлерша , обратилась ко мне . Знаешь , безумное страшилище , я даже стал забывать , что где-то в казани живет жидовское страшилище , соска , вафлерша и чокнутое страшное существо . Так что спасибо , что ты соска о себя напомнила . Кстати , как там твой сарай и якобы твой умный муж , который объелся груш и убежал от чокнутой жидовской скотины и алкоголички .ГусЕнаКал Зайчыков боле Старческим слабоумием:)))Серж ПрологовНу вот куда тебя несет,а ? Оставь Цезарю цезарево, а сама... Ну ты же ЖЕНЩИНА! Чистое существо предназначеное для вдохновления нас, грубых солдафонов, на все светлое, на подвиги. А ты идиоту нациствующему уподобляешься! Гуся, Прекращай!Серж ПрологовТы сначала из-за ЧС выползи, а потом гавкать будешь, тварь нациствующая!Николай ЗайчиковТы полудурок и друг шалавы гусыни , просишь выкинуть тебя из ч с так нет полудурок ты там будешь сидеть там долго с шалавами , вафлершами , полудурками и хамамиСерж ПрологовзаЧСовскому дерьму НИК "Кол Кроликофф": .=. Да нахуй бы ты усрался тебя о чем-то просить. Я КОНСТАТИРУЮ ФАКТ: трусливое и тупое сцыкло спрятавшись на ЧС как шавка-Моська тявкает на окружающих... СОВКОСДРОЧЬ! .=. НИ ОДНОГО ГОЛОСА ЗЮГАНДОСРАНИ!Николай ЗайчиковНу чего педерасик , огреб . Друг соски жидовской и напарник ее по отсосу . Так это еще только цветочки .Сергей ПолосовНИ ОДНОГО ГОЛОСА ЗЮГАНДОНОВЩИНЕ!Серж ПрологовКак видишь, Гусенька, "матом" мы и без тебя обложить можем. Так что не разочаровывай нас - оставайся в наших глазах Светлым Образом!Николай ЗайчиковНу молодец , она что у тебя отсасывала или вы с ней на пару отсасываете раз у тебя эта еврейская страшилище светлый образСерж ПрологовЭй, хуйло! А почему такой прикол: уведомления о твоих комментах начинаются словом "... оставилА..."?Николай ЗайчиковТы вафлер , а потому , что ты соска . Вот тебя гусыня сама соснула и тебя вафлеру соснуть ...ОСТАВИЛА ... . Соси полудурок и радуйся подарку от жидовской шалавы гусыниСергей Полосовза ЧСовской совкосдрочи НИК "Говно Ушастое": = ВАУ! А у тебя что никогда не отсасывали? Не знаешь что такое минет? Не общался с "Марьей-искусницей"!? Мне тебя НЕ жаль. Знаешь почему? А потому что вы в глубокой жопе из-за того, что вы тех, кого нужно любить, кто делает "для вас", презираете, а на тех, кто об вас ноги вытирает - молитесь. Поэтому вполне закономерны и 1991 год и последующее тридцатилетие...Николай ЗайчиковНу вот и еще один вафлер . Вафлер , ты наверное тоже отсасываешь ? Знаешь вафлер , что такое минет я прекрасно знаю и даже наверное лучше тебя , но чтобы мужик сосал у мужика как это практикуешь ты с другом сержем до этого только больные придурки додумываются или педерасы .Николай ЗайчиковКстати ты вафлер , я понимаю когда минет делают по любви к любимому мужчине но не понимаю тех кто делает минет для приобретения машины или еще чего -нибудь . А эта чокнутая пьянчужка недавно написала , Я насосала машину и еще что-то там . Так что соси молча и не лезь куда тебя не просят .Сергей ПолосовзаЧСовской сдрочи НИК "Говно Ушастое": = ТЫ и МИНЕТ? большего прикола я не встречал. Хотя... если БИЧевка какая-нибудь. За стакан самогона... Если девка искусница - я начинаю жалеть что живу далеко от Альметьевска. Вообще, я подозреваю что Гусёша приколола тебя нипадецки, а ты, дурак, повелся как и положено идиоту. Или, скорее, ты ДОМЫСЛИЛ прочитанное и, очевидно, ни тебе адресованное. ..."ТЫ "понимаешь" (относительно минета и секса вцелом)". Ну, в принципе, СТАНДАРТНАЯ СОВКОВАЯ "психология" сраного жлоба - "секс по-любви". Не вижу ничего порочного в том, чтобы заплатить за КАЧЕСТВЕННЫЙ секс. Уж во всяком случае лучше чем "по-любви" трахать "бревно", в одной-единственной "приличной" позе.Николай ЗайчиковЮродивый , ты пока поговори , посмеши людей , а то еще не все знают какой ты клоун и дурак . Наверное кроме проституток никто тебя и не дает вот и готов ты платить чтобы только свой сморчок куда-то сунуть . Так езжай в казань к своей подруге гусыни . Поставь ей бутылку самогонки и делайте с ней минет друг-другу . А пока шел бы ты далеко и лесом . Знаешь придурок мне уже 68 и никогда люди моего возраста проституткам не платили и с ними не связывались , нам нормальных баб хватало , платили и связывались с ними вот только такие страдатели как ты и которым только за деньги проститутки давали .Сергей ПолосовзаЧСовской сдрочи НИК "Говно Ушастое": = Бу-га-гашеньки! Уёбни твоего возраста "никогда не платили проституткам", потому что у вас проститутками назывался позорный отстой, да и сами вы были таким же отстоем, только "околополитическим".Комментировать
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