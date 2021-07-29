Любопытно, однако

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Эти парни нравятся все больше

Эти парни нравятся все больше

Бондаренко Н.Н Грудинин П.Н. Новости каждый день поступают как с линии фронта. КПРФ в предвыборной гонке теряет бойцов.

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Татьяна Чайка
Цирк уехал,страну про@рали и распродали да прихватизировали,а вот клоунов забыли)))Клоунада продолжается)))
Alex Imen
Снимают реальных конкурентов. Бондаренко опасен для Володина с очень состоятельной родней, если верить навальняшкам.
Владислав Владислав
Бондаренко конкурент ? Не смешите.
Виктор Василенко
сам себе лайки ставишь ? сам себя не похвалишь - никто не похвалит...
Серж Прологов
Хватит пиздеть, мурло совкосдрочевое!
Серж Прологов
Да ладно тебе. Они всем опасны, их все боятся... Ну такая форма самоутверждения.
Strannik Weid
Чем он опасен? Своей пустой болтовней? Или теми крепкими парнями, что приезжали на разборки с бизнесменами в его городе?
Виктор Василенко
европейская культура так и прет ....
ГусЕна
А что там с зихерами Бондаренко? А чей он сынок?
ГусЕна
Ты про Флорению? А разве это не культура?
Серж Прологов
Да. Могу добавить: ПШЛО НАХУЙ, ДЕРЬМО СОВКОСРАНЬЕВОЕ!
Игорь Тихонов
"То ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет - ой - Ой ОЙЙЙ!!!" Особенно ближе к выборам. Не удивлюсь, если возле каждой урны будет висеть плакат "А ТЫ проголосовал за Едим Россию?"...
Strannik Weid
Есть секретный приказ Путина: кто не проголосовал за ЕР, того прямо в кабинке шлепнуть. Инфа сто процентная.
Игорь Тихонов
+++++++ :) :) :)
ГусЕна
Лучше написать" А ты оиказался от пенсии вовремя?"
Игорь Тихонов
Фиг им всем... Я поставил себе цель - получать пенсию минимум до 100 лет.. :) :) :)
Ночной кошмар
Хороший приказ...)))
Ночной кошмар
ГусЕна
Дай Бог. Искренне. Живите и радуйтесь. Деревья сажайте. Думаете, придут Другие и не начнется хаос? Первыми будут страдать старики и дети...
Игорь Тихонов
Вот уж в этом у меня сомнения нет. И в том, что придут другие - большие сомнения. Просто нельзя допустить, чтобы одна партия (любая) имела в Думе конституционное большинство. Должна быть реальная оппозиция.
Серж Прологов
Да, у меня в почтовом ящике лежала эта "совершенно секретная" Директива.;-)
Strannik Weid
Большинство будет однозначно. А оппозиция нужна конструктивная, а не базлающая и критиканствующая
Виталий Литвинов
Только при реальном большинстве одной партии в Думе и возможна работа парламента. Когда одна партия не имеет большинства в палате она вступает в коалицию. А наша оппозиция не оппозиция это Баба Яга, которая всегда против. Наша оппозиция не имеет конструктива, она либо выдвигает популистские проекты, заранее зная, что они невыполнимы, тем самым набирает очки у лохтората. Наша оппозиция работает ради собственных интересов, а интересы государства ей до лампочки, их главная задача удержаться в Думе. Чисто меркантильный интерес.
Игорь Тихонов
Вы не внимательно прочитали.. Я написал "КОНСТИТУЦИОННОЕ большинство", а не БОЛЬШИНСТВО. В том, что одна из партий должна иметь большинство, я с Вами абсолютно согласен, потому, что иначе просто не может быть от слова "вааще"... :) :) :). И насчет нашей оппозиции я с Вами согласен!
Владислав Владислав
Откровенный бред
Багира
Говорите Бондаренко верите? Значит вы такой же предатель. https://youtu.be/PricgeEvR5Y
Руслан Я
Ланская ты что профиль поменяла? Гусейна там тоже наверное шифруется? Денюшку отработать опять решили? )))
ГусЕна
Конечно. Нам за каждого пиндосовского навальняга Почетную Грамоту дают.
Руслан Я
Пунздуй, пинзда проплаченая дальше. Меня учили девушку не оскорблять, но тут даже язык не поворачивается назвать проститутоподобное особью женского пола...
Виктор Василенко
кремлевские троли возбудились ...
Strannik Weid
Диванные эхспиртные блохи все чушь несут.
Виталий Литвинов
Ну куда кремлёвским тролям, до вас ппиндосовских. Кремлёвские по убеждению. а вы за зелень.
Ирина
Ха ,какие могут быть убеждения у злобных путинских шавок кремлеботов ,отрабатывающих "30 сребреников "? Им заплати больше на сребреник ,они с той же злобой ,ненавистью ,быдляцким хамством ,бросятся бесноваться против Путина .
Виталий Литвинов
Ирина, что ты дура. известо всему МТэшному сообществу давно, но что ты шавка подпиндосская, ты сам только что подтвердила.
Руслан гогорян
Такова их природа... Где ч..ен по слаще, туда и бегут)))
ГусЕна
Очень занятная у нее биографиО. Я тут недавно почитала...Туповатая тетя, но, толкала ее партия настойчиво. В МГУ не поступило с трех раз ни разу. Даже с Рекомендацией от КПЫсс.
ГусЕна
Карабахнаш
Серж Прологов
Да я давно подозревал что НИК "Ирина" и НИК "Ирина52" это одно лицо. Помню ОНО (именно НИК "Ирина") как-то негодовало здесь на МТ: "Как вы смеете со мной не соглашаться? Я - Доктор наук , а на Руси всегда с уважением относились в ОБРАЗОВАННЫМ людям!" Кстати недавно в порыве откровенности она выболтнула что живет в Луганске, правда через какое-то время поправилась: "Я - масквачька!"
Strannik Weid
Можете доказать? Все такие давно уже у вас. Как пример Шевченко, Свагидзе.
Виталий Литвинов
Да уж, что она недоучка видно сразу. Но наизусть выучила несколько мантр и "шпарит сукина дочь как по писаному" слегка перефразировал Гоголя.
Николай Зайчиков
Ну то , что вы еще больший дурак у читателей Мир тесен это сомнение даже не вызывает и вы по уму такой же как ваша подруга тут чокнутая алкашка Гусыня .
Галина Потапчик
Любопытно однако! Все в одну кучу!!!
Галина Потапчик
Занятно «Чей Крым?!» что Бондаренко, что Грудинин не ответили!!!!
Strannik Weid
Так ответь они НАШ, завтра к пиндосам в посольство не пустят
VORON VoronS
Автар!!!! Пошел ты со своими коммунистами НА................ Еще не нажруться никак? Твари!
Samarium
Вы о чем ? Они не у власти и к золотому корыту не допущены...
VORON VoronS
Да что ты говоришь? Правда? А почему дядюшка ЗЮ ездит на МАЙБАХЕ?!!! Школьники надонатили?... И почему ОН БЕГАЕТ В АМЕРСКОЕ ПОСОЛЬСТВО перед каждыми выборами?!!! Не подскажете? НЕ коммунисты ли развалили МОЮ СТРАНУ СССР?!!!! Все! Пусть идут лесом!
Strannik Weid
А при чем они? Не подскажите стоимость костюмчика Зюганова? Вы же любите обсуждать вещи руководства.
ГусЕна
Как не " допущены"? Зю Ельцыну не отдал власть в 90-е? А сейчас 30 лет не сидит в Госдуме?
Серж Прологов
Серж Прологов
Серж Прологов
Серж Прологов
Серж Прологов
А это для сравнения с предшествующей фотой:
Серж Прологов
Вообще хорошо сравнить хозяина этой машины и допустим сисьгинина. (Вот можешь себе представить, что именно хозяин этой машины сдавал на "миллиард сисьгинину на судебный платеж"?):
Strannik Weid
Дать порулить барыге, трусу и бандитствующему бизнесмену? Кстати а кто сказал, что всю жизнь проработавший пенсионер получал бы пенсию при их власти в размере министерской зарплаты. Этого не было и при Союзе.
Михаил Абросимов
Гм.. странная статейка.. и вопрос странный в конце, типа кому вы больше верите мошеннику или аферисту?
Ирина
Тупоголовые враги коммунистов постоянно пытаются доказать одно ,а доказывают прямо противоположное . Так ,ради оправдания захвата ими РСФСР с целью ограбления России и российского народа ,они стараясь по максимуму оклеветать Сталина ,только раскрутили его популярность в России ,так ,перед последними "выборами Путина ", стараясь по максимуму оклеветать Грудинина ,они только раскрутили его известность в России ,и доказали ,что они признают его реальным противником Путина на пост Президента России . Так и сейчас ,устроив травлю КПРФ -они доказали ,что признают её единственной оппозиционной партией ,и реальным претендентом на победу на выборах в Госдуму .
novichokspb waisman
Статья - вонючее КАЛО(гавно)
Наталья Андросова
Сам ты вонючий
Ирина
Не понимаю я смысла создания путинской властью огромной армии злобных шавок -кремлеботов в Интернете . Неужели Путин всерьез считает ,что они могут кого-то обмануть ,что если ,например ,они побольше оклевещут КПРФ и Грудинина , обхамят , то те ,кто хотели за них голосовать ,пойдут голосовать за едроссов ?
Strannik Weid
Да кто на грудю клевещите? Он сам себя обгаживает каждый раз. Развёлся бы с женой ровно и красиво, отдал бы все «нажитое непосильным трудом» своим одноколхозникам, и вперед иди куда хошь. Но он жадный. Как положено барыге. Он даже не бизнесмен, а барыга.
Николай Зайчиков
Может и тебя тоже ему отдать что-то надо бы было как больному на голову .
curkakozel
эй, афффтырь, а мине страшно, что ежели в результате "рулежки" Бондаренко, Крым ок
curkakozel
эй, афффтырь, а мине страшно, что ежели в результате "рулежки" Бондаренко, Крым ок
curkakozel
эй, афффтырь, а мине страшно, что ежели в результате "рулежки" Бондаренко, Крым ок
Наталья Серикова
Хочется верить Бондаренко!!!
Василий Иванович
Ебанулась, дура!
ГусЕна
Лучше верь Богу. Надежнее.
Серж Прологов
Вот видишь как: простенько, убедительно и содержательно. СО ВКУСОМ! РЕСПЕКТ!
Василий Иванович
Аффтор, поплачь или убейся тупой башкой об стенку
ИВАН ПОМНЯЩИЙРОДСТВО
Этот говновброс рассчитан на дебилов.
Леонид Попивняк
ОЙ! да сколько сторонников молодого и перспективного политика Г.А. Зюганова (77 лет) в стране осталось????)))))....как всегда 10,8%.....а ему больше и не надо.....)))))
Ночной кошмар
Сейчас в Думе коммунистов 40 человек. Думаю, осенью будет 20-30. Так что зря стараешься, аффтор. Эту мякину сам кушай.
Николай Зайчиков
Во как шавки воров , жуликов и кремля тут заволновались . Наверное конец свой чуют .
ГусЕна
Пока мы только " чуем" как Кал Зайчыков с половой психопатией сейчас будет ругаться и оскорблять:)))
Николай Зайчиков
А вот и чокнутая гусыня объявилась . Ты урода страшная и жидовский жидкий понос , что спермы сегодня переела что ли . С тобой жидовкой сраной и пустой не только ругаться но с тобой на одном гектаре и срать садится нельзя уж очень ты жидовский понос вонючая
ГусЕна
Я же говорила:))
Николай Зайчиков
гусыня жидовская страшная рожа и чокнутая алкоголичка , пить надо меньше водяры и спермы тогда ты поверь будешь меньше вонять .
ГусЕна
И будет продолжать....:)))
ГусЕна
Вторичное слабоумие Кал Зайчыкова очень опасно для социума
Серж Прологов
Забавно. И ЭТО (я имею ввиду политические силы представляемые твоим оппонентом) смеет негодовать когда его называют нацистом и гитлеровцем?
Николай Зайчиков
Ты страшное жидовское существо , алкоголичка , соска , вафлерша и слабоумная . С оскорблениями и хамством , ты жидовский понос и заметь очень вонючий , ты первая , соска и вафлерша , обратилась ко мне . Знаешь , безумное страшилище , я даже стал забывать , что где-то в казани живет жидовское страшилище , соска , вафлерша и чокнутое страшное существо . Так что спасибо , что ты соска о себя напомнила . Кстати , как там твой сарай и якобы твой умный муж , который объелся груш и убежал от чокнутой жидовской скотины и алкоголички .
ГусЕна
Кал Зайчыков боле Старческим слабоумием:)))
Серж Прологов
Ну вот куда тебя несет,а ? Оставь Цезарю цезарево, а сама... Ну ты же ЖЕНЩИНА! Чистое существо предназначеное для вдохновления нас, грубых солдафонов, на все светлое, на подвиги. А ты идиоту нациствующему уподобляешься! Гуся, Прекращай!
Серж Прологов
Ты сначала из-за ЧС выползи, а потом гавкать будешь, тварь нациствующая!
Николай Зайчиков
Ты полудурок и друг шалавы гусыни , просишь выкинуть тебя из ч с так нет полудурок ты там будешь сидеть там долго с шалавами , вафлершами , полудурками и хамами
Серж Прологов
заЧСовскому дерьму НИК "Кол Кроликофф": .=. Да нахуй бы ты усрался тебя о чем-то просить. Я КОНСТАТИРУЮ ФАКТ: трусливое и тупое сцыкло спрятавшись на ЧС как шавка-Моська тявкает на окружающих... СОВКОСДРОЧЬ! .=. НИ ОДНОГО ГОЛОСА ЗЮГАНДОСРАНИ!
Николай Зайчиков
Ну чего педерасик , огреб . Друг соски жидовской и напарник ее по отсосу . Так это еще только цветочки .
Сергей Полосов
НИ ОДНОГО ГОЛОСА ЗЮГАНДОНОВЩИНЕ!
Серж Прологов
Как видишь, Гусенька, "матом" мы и без тебя обложить можем. Так что не разочаровывай нас - оставайся в наших глазах Светлым Образом!
Николай Зайчиков
Ну молодец , она что у тебя отсасывала или вы с ней на пару отсасываете раз у тебя эта еврейская страшилище светлый образ
Серж Прологов
Эй, хуйло! А почему такой прикол: уведомления о твоих комментах начинаются словом "... оставилА..."?
Николай Зайчиков
Ты вафлер , а потому , что ты соска . Вот тебя гусыня сама соснула и тебя вафлеру соснуть ...ОСТАВИЛА ... . Соси полудурок и радуйся подарку от жидовской шалавы гусыни
Сергей Полосов
за ЧСовской совкосдрочи НИК "Говно Ушастое": = ВАУ! А у тебя что никогда не отсасывали? Не знаешь что такое минет? Не общался с "Марьей-искусницей"!? Мне тебя НЕ жаль. Знаешь почему? А потому что вы в глубокой жопе из-за того, что вы тех, кого нужно любить, кто делает "для вас", презираете, а на тех, кто об вас ноги вытирает - молитесь. Поэтому вполне закономерны и 1991 год и последующее тридцатилетие...
Николай Зайчиков
Ну вот и еще один вафлер . Вафлер , ты наверное тоже отсасываешь ? Знаешь вафлер , что такое минет я прекрасно знаю и даже наверное лучше тебя , но чтобы мужик сосал у мужика как это практикуешь ты с другом сержем до этого только больные придурки додумываются или педерасы .
Николай Зайчиков
Кстати ты вафлер , я понимаю когда минет делают по любви к любимому мужчине но не понимаю тех кто делает минет для приобретения машины или еще чего -нибудь . А эта чокнутая пьянчужка недавно написала , Я насосала машину и еще что-то там . Так что соси молча и не лезь куда тебя не просят .
Сергей Полосов
заЧСовской сдрочи НИК "Говно Ушастое": = ТЫ и МИНЕТ? большего прикола я не встречал. Хотя... если БИЧевка какая-нибудь. За стакан самогона... Если девка искусница - я начинаю жалеть что живу далеко от Альметьевска. Вообще, я подозреваю что Гусёша приколола тебя нипадецки, а ты, дурак, повелся как и положено идиоту. Или, скорее, ты ДОМЫСЛИЛ прочитанное и, очевидно, ни тебе адресованное. ..."ТЫ "понимаешь" (относительно минета и секса вцелом)". Ну, в принципе, СТАНДАРТНАЯ СОВКОВАЯ "психология" сраного жлоба - "секс по-любви". Не вижу ничего порочного в том, чтобы заплатить за КАЧЕСТВЕННЫЙ секс. Уж во всяком случае лучше чем "по-любви" трахать "бревно", в одной-единственной "приличной" позе.
Николай Зайчиков
Юродивый , ты пока поговори , посмеши людей , а то еще не все знают какой ты клоун и дурак . Наверное кроме проституток никто тебя и не дает вот и готов ты платить чтобы только свой сморчок куда-то сунуть . Так езжай в казань к своей подруге гусыни . Поставь ей бутылку самогонки и делайте с ней минет друг-другу . А пока шел бы ты далеко и лесом . Знаешь придурок мне уже 68 и никогда люди моего возраста проституткам не платили и с ними не связывались , нам нормальных баб хватало , платили и связывались с ними вот только такие страдатели как ты и которым только за деньги проститутки давали .
Сергей Полосов
заЧСовской сдрочи НИК "Говно Ушастое": = Бу-га-гашеньки! Уёбни твоего возраста "никогда не платили проституткам", потому что у вас проститутками назывался позорный отстой, да и сами вы были таким же отстоем, только "околополитическим".

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