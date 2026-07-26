БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 26 июля, главное: Киев дождался-таки полновесной ответки, бои в Николаевке, до Славянска уже рукой подать

Сводки СВО, 26 июля, главное: Киев дождался-таки полновесной ответки, бои в Николаевке, до Славянска уже рукой подать

1613-й день спецоперации. Янки поругали бандеровцев — нельзя бить по морским судам в Черном море, которые не имеют прямого отношения к России Алексей Песков Радомир Маркуш Фото: z.

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