Страны СНГ утвердили переписи населения раунда 2030 года

На заседании Совета глав государств СНГ 9 октября в Туркменистане утверждено решение о проведении переписей населения раунда 2030 года в сроки, наиболее приближенные к этому году, а в 2027-м планируется согласовать перечень социально-экономических и миграционных показателей для сопоставимости итогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Решение Путина оз...
- СТ Решение Путина оз...
- СТ Началась паника: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым