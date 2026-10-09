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Царьград

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Страны СНГ утвердили переписи населения раунда 2030 года

Страны СНГ утвердили переписи населения раунда 2030 года

На заседании Совета глав государств СНГ 9 октября в Туркменистане утверждено решение о проведении переписей населения раунда 2030 года в сроки, наиболее приближенные к этому году, а в 2027-м планируется согласовать перечень социально-экономических и миграционных показателей для сопоставимости итогов.

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