Страны СНГ утвердили переписи населения раунда 2030 года

На заседании Совета глав государств СНГ 9 октября в Туркменистане утверждено решение о проведении переписей населения раунда 2030 года в сроки, наиболее приближенные к этому году, а в 2027-м планируется согласовать перечень социально-экономических и миграционных показателей для сопоставимости итогов.