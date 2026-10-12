Евгений Мураев: Запах денег с войны стал сильнее инстинкта самосохранения

Почему попытка разыграть американскую карту оборачивается утратой субъектности? Станет ли сценарий с уличной мобилизацией и военными подразделениями реальностью? Каким образом антикоррупционная вертикаль внешнего управления способна переформатировать власть? И почему чем громче говорят о заработках на крови, тем тише звучат оправдания? Философский пролог: бездна, которая смотрит в ответ В книге «П… Читать далее: https://govorit.