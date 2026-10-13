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Новости Брянска

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ВСУ убили брянца во дворе его дома взрывчаткой с БпЛА

ВСУ убили брянца во дворе его дома взрывчаткой с БпЛА

Губернатор области выразил соболезнования семье и пообещал помощь.В Дятькове в результате обстрела дроном погиб 55-летний мужчина.

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