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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 47 голов

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 47 голов

Российский нападающий хоккейного клуба из США «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и забросил свою 847-ю шайбу в воскресенье, 24 марта.

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