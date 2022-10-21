Военное обозрение

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Американский генерал рассказал о программах реагирования сил специальных операций и о вариантах набора личного состава

Американский генерал рассказал о программах реагирования сил специальных операций и о вариантах набора личного состава

На ежегодной конференции Ассоциации армии США генерал-лейтенант Джон Брага, начальник командования специальных операций сказал, что найдены дополнительные возможные пути пополнения рядов американского спецназа.

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