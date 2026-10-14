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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кравец о судействе в матче с «Автомобилистом»: «Не обсуждаем. Есть компетентные органы, которые должны смотреть за этим. Все на их совести»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец после матча с «Автомобилистом» (4:1) не стал обсуждать работу судей.

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