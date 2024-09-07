Бывают в жизни огорчения — 22 человека, которых постигло фатальное невезение

Мелкие, и не очень мелкие, неприятности, регулярно случаются в жизни. А вы замечали, что обычно неудачи случаются всегда в самый неподходящий момент? Смотрите подборку фото, запечатлевших самые изощренные формы, в которых может настигнуть Ее Величество Неудача.
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