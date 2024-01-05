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«Зенит» берет бразильцев и Ахметова, спасение «Барсы» на 93-й, США против Швеции в финале МЧМ, канадский фигурист обвинен в изнасиловании и другие новости

«Зенит» берет бразильцев и Ахметова, спасение «Барсы» на 93-й, США против Швеции в финале МЧМ, канадский фигурист обвинен в изнасиловании и другие новости

1. Главный инсайд четверга: Ильзат Ахметов переходит в «Зенит» из «Краснодара». Игрока выкупят за 850 тысяч евро, контракт – на 3,5 года.

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