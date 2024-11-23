«Это ежедневный труд»: экс-муж Нюши высказался о семейных ценностях на фоне слухов о его изменах

Бывший муж Нюши, изменивший ей несколько раз, Игорь Сивов высказался о семейных ценностях. Бизнесмен опубликовал в личном блоге фотографию, на которой он запечатлен в обнимку со всеми своими детьми от двух браков.
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