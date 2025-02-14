Жителя Крыма, работавшего на спецслужбы Украины, задержали. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Черноморскому флоту,В результате оперативных мероприятий установлено, что мужчина в 2023 году собирал информацию о военных объектах на территории Крыма.