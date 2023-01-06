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В Колумбии партизаны ELN отказались от перемирия

В Колумбии партизаны ELN отказались от перемирия

Прекращение огня, объявленное президентом Колумбии Густаво Петро, является предложением для обсуждения на мирных переговорах и не вступило в силу, заявила группа повстанцев Национальной освободительной армии (ELN), 3 января передает FX Empire.

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