Рангник о 3:2 с «Тоттенхэмом»: «Лучшая игра Роналду за «МЮ» при мне. Он способен поднять на ноги 70 тысяч зрителей, но ему нужна помощь команды»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник похвалил форварда Криштиану Роналду. Португалец сделал хет-трик в матче 29-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:2).

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