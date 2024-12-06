НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Улицу Смоленскую в Калуге перекрыли из-за угрозы обрушения храма

Улицу Смоленскую в Калуге перекрыли из-за угрозы обрушения храма

Городскими властями из-за критической ситуации с храмом введен режим повышенной готовности. Калужанам, проживающим в домах №12 по Смоленской улице и №5 по 1-му Берендяковскому переулку, попавших в зону опасности, предложили переехать в маневренный фонд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх