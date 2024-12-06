Улицу Смоленскую в Калуге перекрыли из-за угрозы обрушения храма

Городскими властями из-за критической ситуации с храмом введен режим повышенной готовности. Калужанам, проживающим в домах №12 по Смоленской улице и №5 по 1-му Берендяковскому переулку, попавших в зону опасности, предложили переехать в маневренный фонд.