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Почему часы называют котлами?

Почему часы называют котлами?

Есть несколько версий происхождения сленгового названия. Первая связана с исправительными учреждениями.

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s s
Чушь какая. А почему кольцо называют гайка? Может уголовники и стремящиеся им подражать безграмотные, тупые люди так и говорят, но нормальные люди котлами называют котлы, а часы часами
Mike х
хрень полная
Андрей Седой
Просто некоторые свое "Я"
Всеволод Петров
Насколько я помню, котлами называют только наручные часы.
Олег Гришин
Если по логике подобия, то и в английском слэнге они также должны называться. Наверное.
Walery
Вариант появления сленга "котлы" совпадает с отменой заводских гудков, издававших сигнал рабочим сменам силой пара котла. С появлением недорогих хронометров в широкой продаже совпало с отменой заводских гудков.
Алексей Табаков
Это на блатном слэнге так часы называют.Люди часы называют часами.И вобще,у каждой вещи есть чёткоё своё первоначальное название, и если речь у человека грамотная и человеческая,то он так их и называет,а потом уже всякие слэнги и дебилы вводят подобного рода "синонимы".

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