Почему часы называют котлами?

СпутникПолитикаПочему часы называют котлами? Есть несколько версий происхождения сленгового названия. Первая связана с исправительными учреждениями.Вернуться к статье76НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьs sЧушь какая. А почему кольцо называют гайка? Может уголовники и стремящиеся им подражать безграмотные, тупые люди так и говорят, но нормальные люди котлами называют котлы, а часы часамиMike ххрень полнаяАндрей СедойПросто некоторые свое "Я"Всеволод ПетровНасколько я помню, котлами называют только наручные часы.Олег ГришинЕсли по логике подобия, то и в английском слэнге они также должны называться. Наверное.WWaleryВариант появления сленга "котлы" совпадает с отменой заводских гудков, издававших сигнал рабочим сменам силой пара котла. С появлением недорогих хронометров в широкой продаже совпало с отменой заводских гудков.Алексей ТабаковЭто на блатном слэнге так часы называют.Люди часы называют часами.И вобще,у каждой вещи есть чёткоё своё первоначальное название, и если речь у человека грамотная и человеческая,то он так их и называет,а потом уже всякие слэнги и дебилы вводят подобного рода "синонимы".Комментировать
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