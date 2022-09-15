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FT узнала о желании США и ЕС принять меры в отношении помогающих россиянам проводить платежи

FT узнала о желании США и ЕС принять меры в отношении помогающих россиянам проводить платежи

Соединенные Штаты и Евросоюз для борьбы с обходом финансовых санкций хотят принять меры в отношении третьих лиц и организаций, помогающих россиянам проводить платежи.

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