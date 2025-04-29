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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станкович после 2:1 с «Динамо»: «11 львов у «Спартака» на поле бились за общую цель. Сыграли блестяще как настоящая команда, герои»

Красно-белые вышли в финал Пути регионов Фонбет Кубка России, обыграв команду тренера Марцела Лички (2:1) во 2-м этапе полуфинала.

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