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Царьград

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Фигуристы Акопова и Рахманин уходят в Армению

Фигуристы Акопова и Рахманин уходят в Армению

Ещё двое спортсменов из фигурного катания решили выступать за армянскую сборную.Пара фигуристов Карина Акопова и Никита Рахманин сообщила о своих планах перейти в сборную Республики Армения.

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