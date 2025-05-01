Ущерб от криптофермы в Воронежской области превысил 10 миллионов

В селе под Воронежем правоохранители обнаружили незаконную криптоферму. Местные жители использовали льготный тариф на электричество и добывали криптовалюту на обычных участках под личное хозяйство, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в официальном Telegram-канале.