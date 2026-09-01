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Суть Событий

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Силуанов провел встречу с главой Минфина США Бессентом, но общего языка найти кажется не получилось

Силуанов провел встречу с главой Минфина США Бессентом, но общего языка найти кажется не получилось

Тогда зачем вообще Силуанова приглашали? Только ради того, чтобы сказать, что санкции отменять не собираются?.

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