Евгений Серебряков был задержан в Турции по делу о взрыве автомобиля в Москве

Федеральные власти России предъявили обвинение Евгению Серебрякову в покушении на убийство и незаконном обороте взрывных устройств, который ранее был объявлен в международный розыск после инцидента со взрывом автомобиля Toyota на парковке жилого дома в Москве.
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