📹❗️Перед нами эпичные кадры прорыва взводно-тактических механизированных штурмовых групп 255-го гвардейского мотострелкового Волгоградско-Корсуньского Краснознамённого полка имени М.
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📹❗️Перед нами эпичные кадры прорыва взводно-тактических механизированных штурмовых групп 255-го гвардейского мотострелкового Волгоградско-Корсуньского Краснознамённого полка имени М.