Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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США захлебнулись иранской нефтью.

США захлебнулись иранской нефтью.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости/Сгенерировано ИИ АВТОР: Сергей Савчук Наземное вторжение Израиля в Южный Ливан и предшествовавший этому массированный ракетный обстрел со стороны Ирана резко сместили фокус мировой политики на Ближний Восток.

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