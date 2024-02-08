В московском регионе из-за сильной метели произошло несколько массовых ДТП

На платной трассе М4 «Дон» 7 февраля столкнулись 29 автомобилей, есть погибший и пострадавшие. На трассе М8 в Пушкино друг в друга врезались 22 автомобиляВ самой крупной аварии в районе Ступино на платной трассе М4 «Дон» днем 7 февраля столкнулись 29 автомобилей, один человек погиб, 15 человек пострадали.