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В московском регионе из-за сильной метели произошло несколько массовых ДТП

В московском регионе из-за сильной метели произошло несколько массовых ДТП

На платной трассе М4 «Дон» 7 февраля столкнулись 29 автомобилей, есть погибший и пострадавшие. На трассе М8 в Пушкино друг в друга врезались 22 автомобиляВ самой крупной аварии в районе Ступино на платной трассе М4 «Дон» днем 7 февраля столкнулись 29 автомобилей, один человек погиб, 15 человек пострадали.

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