Медведчук сообщил о планах Зеленского мобилизовать мужчин старше 60 лет

Политика как она есть

У президента Украины Владимира Зеленского есть планы по мобилизации мужчин старше 60 лет. С таким утверждением выступил в интервью ТАСС глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.