Зердоган: Будет ли Турция воевать за интересы США?

Пердоган пердоганом, но сначала нужно утилизировать укрожида. Потом, сразу станет всем легче и жить и принимать политические решения. Гейропой можно будет заняться в свободное от свободного времени время)

Владимир Соловьев

ЭРДОГАН НЕНАВИДИТ РОССИЮ, НЕ МЕНЬШЕ ЧЕМ США И ЕВРОПУ, НО ВОЕВАТЬ С НЕЙ БОИТСЯ. РОССИЯНАМ НЕ НАДО ЕЗДИТЬ В ТУРЦИЮ, А ПРОЖИВАЮЩИМ ТАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫЕХАТЬ НА РОДИНУ, ЧТО БЫ НЕ ПОПАСТЬ ПОД "ДРУЖЕСТВЕННЫЙ" ОГОНЬ!