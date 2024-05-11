ШЁПОТ КРЕМЛЯ Здравствуйте, для США похоже приходит время подбирать себе следующего кандидата на роль борца с Россией, а то этот уже не вывозит, да и воевать там скоро будет некому, судя по кадрам насильной мобилизации.
Зердоган: Будет ли Турция воевать за интересы США?
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тимур чагалидзе
Пердоган пердоганом, но сначала нужно утилизировать укрожида. Потом, сразу станет всем легче и жить и принимать политические решения. Гейропой можно будет заняться в свободное от свободного времени время)
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12 час.
Владимир Соловьев
ЭРДОГАН НЕНАВИДИТ РОССИЮ, НЕ МЕНЬШЕ ЧЕМ США И ЕВРОПУ, НО ВОЕВАТЬ С НЕЙ БОИТСЯ. РОССИЯНАМ НЕ НАДО ЕЗДИТЬ В ТУРЦИЮ, А ПРОЖИВАЮЩИМ ТАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫЕХАТЬ НА РОДИНУ, ЧТО БЫ НЕ ПОПАСТЬ ПОД "ДРУЖЕСТВЕННЫЙ" ОГОНЬ!
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10 час.
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