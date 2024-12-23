Тайна кольца в созвездии Центавра: что известно о загадочной системе PDS 70 Ирина ВальковаНедавние открытия астрономов в созвездии Центавра заставили научный мир обратить внимание на систему, которая полна тайн и загадок.
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